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"Араз-Нахчыван" усилился игроком сборной U-19

Футзал
Новости
19 Июля 2025 17:51
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"Араз-Нахчыван" усилился игроком сборной U-19

Азербайджанская футзальная команда «Араз-Нахчыван» усилилась игроком сборной U-19 Адалятом Алекперовым.

Как передает İdman.biz, об этом Report сообщили в клубе.

С молодым футзалистом подписан годичный контракт.

Последний чемпион Азербайджана, ранее пополнивший состав покинувшим казахстанскую «Астану» футболистом сборной Азербайджана Ровшаном Гусейнли и Мирзой Амировым, расстался с Амирхоссейном Расули, Романом Адамовым, Матеусом Энрике, Амиром Шоджаи, Нурланом Мамедовым, Новрузом Казыхановым, Лазаром Милосавлевичем, Али Гулиевым и Али Ростами.

Кроме того, контракты Гудрата Гасымзаде, Хазара Агализаде, Ульви Алиева, Джованни Валерио, Карлоса Бартолы, Эмина Кюрдова и Али Гасанзаде продлены до конца следующего сезона.

Отметим, что команда под руководством Евгения Куксевича представит Азербайджан в Лиге чемпионов УЕФА. В группе F команда встретится с «Люти» (Австрия), PYF (Шотландия) и «Спартой» (Северная Ирландия).

Матчи этой группы пройдут в Австрии с 26 по 31 августа.

İdman.biz

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