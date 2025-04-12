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Дебютант сборной Азербайджана: "Мы отставали от них физически"

Футзал
Новости
12 Апреля 2025 10:43
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Дебютант сборной Азербайджана: "Мы отставали от них физически"

«Хорошо подготовились к игре. Нам также повезло, что прибыли в Швецию за два дня до матча. Потому что мы тренируемся и играем на паркете в Баку».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок сборной Азербайджана по футзалу Рустам Багиров.

Дебютант, впервые вышедший в составе сборной в матче против Швеции на основном этапе чемпионата Европы, поделился своими мыслями об игре с пресс-службой Федерации футзала Азербайджана:

«Покрытие здесь - терафлекс. На нем сложно играть. Когда дело дошло до встречи, мы постарались сделать то, что сказал главный тренер. Хорошо начали, забили два гола подряд. У нас были шансы развить успех. К сожалению, не смогли правильно использовать моменты и увеличить разницу. Во втором тайме преимущество было у игроков соперника. Свою роль в этом сыграло и то, что мы физически отставали от них. Были вынуждены играть от обороны. Допускали элементарные ошибки и не смогли удержать преимущество. Однако, исходя из игры и эпизодов в первом тайме, мы должны были победить».

Рустам также рассказал о своем дебюте:

«Я провел свой первый матч за сборную. Желание и мотивация каждого спортсмена - защищать честь своей страны. В этой игре я также открыл счет своим голам. Конечно, оба этих момента хороши с точки зрения моей личной карьеры. Однако мне бы очень хотелось, чтобы мы вернулись из Хельсинборга с победой. Повторюсь, наша команда заслужила три ​​очка. Эту игру нам нужно забыть и сосредоточиться на матче с Хорватией 15 апреля. Это будет наша последняя встреча в группе. Этот матч мы проведем на своем поле. Постараемся порадовать наших болельщиков».

Отметим, что наша сборная уступила Швеции со счетом 3:4.

İdman.biz

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