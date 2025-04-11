Виталий Борисов: "Для нас это игра престижа"

«У нас было две тренировки в Швеции. Мы работали над тактическими аспектами и эти тренировки были важны с точки зрения адаптации к покрытию зала».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Виталий Борисов.

Он поделился своими мыслями с azfutzal.az в преддверии матча основного этапа чемпионата Европы со Швецией:

«Настроение в команде хорошее. Ребята будут бороться до конца. Несмотря на то, что у нас нет шансов выйти из группы, мы будем биться за очки и свою первую победу. Для нас этот матч - своего рода игра престижа. Да, мы не смогли приехать сюда полным составом. Потому что у нас были травмированные футзалисты. Несмотря на их отсутствие, мы постараемся вернуться отсюда с выгодным результатом и хорошо провести матч с Хорватией в Баку. Если наши футзалисты смогут правильно выполнить поставленные перед ними задачи, мы добьемся желаемого».

Отметим, что сегодняшний матч Швеция - Азербайджан пройдет на «Хельсингборг Арене».

İdman.biz