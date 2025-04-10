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Капитан сборной Азербайджана: "Мы не ищем оправданий"

Футзал
Новости
10 Апреля 2025 11:40
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Капитан сборной Азербайджана: "Мы не ищем оправданий"

«Мы прибыли в Швецию вчера и, несмотря на усталость, провели тренировку. Футболисты в хорошем настроении».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок сборной Азербайджана по футзалу Эмин Кюрдов.

Капитан нашей команды прокомментировал предстоящую игру против Швеции в рамках основного этапа чемпионата Европы для azfutzal.az:

«Каждый из нас хочет одержать первую победу в группе. Наша сборная этого заслуживает. На последней тренировке перед игрой мы отработаем тактические задачи.

В нашей команде есть футзалисты с микротравмами. Но травмы не помешают им играть».

Кюрдов отметил, что наша команда будет бороться за рейтинговые очки:

«Швеция будет играть на привычном для себя покрытии. Мы сделаем все возможное, чтобы повысить свои рейтинговые очки. Ведь место в рейтинге понадобится для будущих турниров. Все внимание мы сосредоточим на этом матче. Правда, через два дня после возвращения в Баку нам предстоит встреча с хорватской командой. Но об этой игре мы сможем поговорить позже.

Сегодня главный тренер представит видеоматериалы. Мы увидим слабые и сильные стороны противника. Покрытие арены, где будет проходить игра, также против нас. Потому что мы не тренировались на терафлексе. Играть на таком покрытии сложно, мяч движется медленно. Мы не ищем оправданий. У нас уже была первая тренировка. Вторая очень поможет нам в плане адаптации».

Отметим, что матч Швеция - Азербайджан состоится 11 апреля.

İdman.biz

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