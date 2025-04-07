Вратарь сборной Азербайджана прокомментировал свое отстранение из состава команды

Вратарь сборной Азербайджана по футзалу Ровшан Гусейнли прокомментировал свое отстранение от национальной команды, заявив, что причиной стал внутренний вопрос, который, по его мнению, не должен был выноситься за пределы коллектива, сообщает İdman.biz.

«Вопрос возник внутри команды и был ее внутренним делом. Я был сторонником того, чтобы он там и остался. Но, честно говоря, меня удивило, что ситуация так разрослась и вызвала интерес со стороны журналистов», — отметил Гусейнли.

Опытный вратарь напомнил о своих достижениях за границей, заявив, что уже несколько лет выступает в чемпионате Казахстана, где входил в пятёрку лучших игроков сезона, признавался лучшим вратарём и игроком тура, а также отличался результативностью, несмотря на свою позицию. При этом он отметил, что, несмотря на высокие показатели, интереса к нему со стороны тренерского штаба не последовало.

«Вместо этого начали распространяться слухи о моей недисциплинированности. Хотя я живу за границей и специально прилетел в Азербайджан заранее, чтобы присоединиться к сборной и пройти восстановление. 6 апреля я вернулся в Баку ночным рейсом и в тот же день принял участие в вечерней тренировке команды», — рассказал вратарь.

По его словам, после тренировки он обсудил свою ситуацию с тренерским штабом и выразил готовность приступить к дальнейшим занятиям на следующий день, однако получил отказ. «Я высказал своё мнение и ждал понимания. Несмотря на то, что приехал заранее, меня отстранили от состава за якобы недисциплинированность», — добавил он.

Гусейнли подчеркнул, что всегда с уважением относился к национальной команде, форме и государственным символам, и намерен продолжать достойно представлять сборную, если вновь будет вызван.

Отметим, что по официальной информации, озвученной главным тренером сборной Виталием Борисовым, Ровшан Гусейнли был отстранён от расположения команды за нарушение дисциплинарных правил.

İdman.biz