Виталий Борисов объяснил причину исключения Ровшана Гусейнли из сборной

«Команда начала тренировочный лагерь вчера. Мы завершили день двумя тренировками».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Виталий Борисов.

Наставник нашей команды, которая в основном этапе чемпионата Европы встретится со Швецией, поделился мыслями о подготовке с azfutzal.az:

«Сегодня мы продолжим по тому же графику - две тренировки. Завтра у нас последняя тренировка в Баку, а в полночь отправляемся в дорогу. Есть проблемы с составом. Ульви Алиева мы вообще не включили в заявку, так как он получил травму. Позже члены «Baku Fire» - вратарь Кямран Гаджиев и нападающий Нихад Исмайлов - сообщили, что у них есть небольшие травмы и боли. Мы создали условия для их лечения».

Борисов также разъяснил причины исключения из состава вратаря сборной:

«Ровшан Гусейнли был исключен из лагеря за нарушение правил дисциплины. Вместо него в лагере команды находятся вратарь Владислав Резнов из «Нефтчи» и опытный нападающий Рустам Багиров из команды «Шуша». На фоне физических нагрузок мы также уделяем внимание и тактическим упражнениям. Настроение у ребят хорошее. Это наша последняя выездная игра в рамках отборочного этапа. Хотим одержать первую победу. Ребята хотят победить.

Мы посмотрели последние две игры соперника. Помимо травм, нам также создаст трудности тот факт, что место проведения игры покрыто терафлексом. Обычно мы играем на паркете. Игра на терафлексе отличается - мяч движется не так быстро, как на паркете. Более того, они не играли на таком покрытии последние восемь лет. Хотя у нас нет шансов выйти из группы, мы хотим вернуться из поездки с тремя очками, чтобы повысить свой рейтинг».

Отметим, что 11 апреля наша сборная встретится на выезде со Швецией.

İdman.biz