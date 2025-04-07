Главный тренер сборной Азербайджана отстранил вратаря от команды

В составе сборной Азербайджана по футзалу произошли изменения.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации футзала Азербайджана.

Наша команда, которой 11 апреля предстоит выездная встреча со Швецией и 15 апреля в Баку с Хорватией в рамках основного этапа чемпионата Европы, вчера начала тренировочный сбор. Первоначально заявленный состав претерпел три изменения.

Нихат Исмайлов и Кямран Гаджиев были исключены из учебно-тренировочного сбора из-за травм, а Ровшан Гусейнли - по решению главного тренера. Вместо этого Виталий Борисов пригласил на сбор вратаря Владислава Резнова из «Нефтчи» и нападающего Рустама Багирова из команды «Шуша».

Отметим, что наша команда, которая будет тренироваться в Баку до восьмого апреля, на следующий день отправится в Швецию.

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