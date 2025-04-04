Объявлен состав сборной Азербайджана по футзалу.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации футзала Азербайджана.

Призванные в состав команды футзалисты примут участие в учебно-тренировочном сборе национальной сборной Азербайджана, которая в рамках основного этапа чемпионата Европы 11-го апреля встретится на выезде со Швецией, а через четыре дня, 15-го апреля, с Хорватией в Баку.

Наша команда будет тренироваться в Баку с 6 по 8 апреля.

Главный тренер Виталий Борисов пригласил в команду 15 игроков, в том числе три вратаря:

1 Эмин Кюрдов Араз-Нахчыван 2 Ровшан Гусейнли Астана, Казахстан 3 Кямран Гаджиев Баку Файр 4 Новруз Казыханов Араз-Нахчыван 5 Хазар Агализаде Араз-Нахчыван 6 Мирза Амиров СК Нефтчи 7 Фарид Атакишиев СК Нефтчи 8 Тофик Микаилов Баку Файр 9 Октай Рустамли Баку Файр 10 Мурад Гулузаде Баку Файр 11 Нихад Исмаилов Баку Файр 12 Эмиль Гасанзаде СК Нефтчи 13 Кенан Манафов Баку Файр 14 Нурлан Мехдизаде Баку Файр 15 Эльдар Зейналов СК Нефтчи

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