Футзалист нашей сборной: "Это добавляет нам сил"

«Игра против Хорватии прошла не так, как мы предполагали. Мы совершили ошибки и пропустили голы один за другим».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок сборной Азербайджана по футзалу Ульви Алиев.

В заявлении для azfutzal.az он прокомментировал выездной матч против Хорватии (2:9) в основном отборочном этапе ЕВРО-2026:

"Если бы мы смогли сыграть немного внимательнее и точнее, счет был бы другим. Сборная Хорватии, фаворит нашей группы, является одной из сильнейших команд Европы и участницей последнего чемпионата мира".

Он также коснулся подготовки к матчу с Грецией в Баку:

"Со вчерашнего дня мы продолжаем наши тренировки в Баку. У нас было две тренировки. Мы сосредоточены на игре с Грецией. Ребята усердно тренируются. Каждый из нас хочет победить и забыть поражение от Хорватии. Правда, есть небольшая усталость. Мы постарались хорошо пройти процесс восстановления.

Сборная Греции начала групповые игры с победы. В целом, слабых соперников в футзале сейчас нет. Если посмотреть на результаты матчей, состоявшихся два дня назад, то мы увидим неожиданные исходы. На этот раз мы будем играть на домашнем поле. Призываю наших болельщиков прийти на игру и выразить свою поддержку. Каждый крик с трибун добавляет нам сил. Мы сделаем все возможное, чтобы они были счастливы".

Отметим, что матч Азербайджан - Греция состоится завтра.

İdman.biz