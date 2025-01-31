1 Февраля 2025
RU

Футзалист нашей сборной: "Нас ждет сложная игра"

Футзал
Новости
31 Января 2025 14:16
32
Футзалист нашей сборной: "Нас ждет сложная игра"

"Мы готовимся к этой игре уже 4 дня. После двух дней обучения в Баку мы провели последние два тренинга в Пуле".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок сборной Азербайджана по футзалу Фарид Атакишиев.

Опытный игрок нашей сборной, которая будет принимать Хорватию в основном этапе чемпионата Европы, поделился своими мыслями с azfutzal.az:

"Конечно, для нас было важно выехать в поездку пораньше, чтобы иметь возможность ознакомиться с местом проведения и приспособиться ко времени. Несмотря на то, что у нас было всего 4 дня на подготовку к такой игре, мы постарались использовать это время по максимуму".

Наш футзалист также отметил, что команда хочет победить:

"Мы готовы работать как команда. Конечно, мы знаем, что нас ждет сложная игра. Сборная Хорватии всегда отличалась уникальным составом. Это сильный, амбициозный соперник и фаворит группы. После этого матча нам предстоит встретиться с Грецией в Баку. Сборная Греции, которая в последние годы развивалась, начала отборочную кампанию с амбициями. Свидетельством тому является их победа над Швецией на выезде в первой игре. Конечно, встреча в Баку будет другой".

Он рассказал о предстоящей встрече:

"В данный момент мы сосредоточены на игре с Хорватией. Тренерский штаб проанализировал команду соперника. Они рассказали о слабых сторонах, которые мы могли бы использовать. В нашей команде есть как молодые, так и опытные игроки в футзал. Мы будем работать рука об руку для достижения успешного результата. Нашей команде нужно время, чтобы полностью сформироваться. Все будет хорошо".

Отметим, что матч Хорватия - Азербайджан начнется в 22:15 по бакинскому времени.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Главный тренер нашей сборной: "Шесть из девяти голов мы пропустили из-за своих ошибок"
13:16
Футзал

Главный тренер нашей сборной: "Шесть из девяти голов мы пропустили из-за своих ошибок"

Наставник прокомментировал игру против Хорватии в рамках основного этапа чемпионата Европы
Азербайджан против Хорватии
31 Января 11:14
Футзал

Азербайджан против Хорватии

Сегодня сборная Азербайджана по футзалу проведет свой очередной матч
Футзалист нашей сборной: "Мы хотим добиться хорошего результата"
30 Января 12:14
Футзал

Футзалист нашей сборной: "Мы хотим добиться хорошего результата"

Он поделился своими мыслями о подготовке к завтрашнему матчу против Хорватии в рамках основного этапа чемпионата Европы
Вратарь сборной Азербайджана: "Нас ждет сложная поездка и игра в Хорватии"
29 Января 16:32
Футзал

Вратарь сборной Азербайджана: "Нас ждет сложная поездка и игра в Хорватии"

Гусейнли подчеркнул, что в нынешнем составе есть также молодые футзалисты
Сборная Азербайджана определилась с составом
29 Января 12:11
Футзал

Сборная Азербайджана определилась с составом

Главный тренер Виталий Борисов определил окончательный состав
Виталий Борисов: "Хорватия - сильный соперник"
28 Января 19:33
Футзал

Виталий Борисов: "Хорватия - сильный соперник"

Молодой специалист оценил подготовку команды к матчу с Хорватией в рамках основного этапа чемпионата Европы

Самое читаемое

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО
31 Января 01:52
Азербайджанский футбол

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана провел свой очередной матч в еврокубках
Второе Пирейское испытание "Карабаха"
29 Января 18:48
Азербайджанский футбол

Второе Пирейское испытание "Карабаха"

В предыдущих 14 матчах преимущество было у представителей Эллады
Возрождается бывший клуб азербайджанских футболистов
29 Января 18:27
Азербайджанский футбол

Возрождается бывший клуб азербайджанских футболистов

Он стал бронзовым призером чемпионата России в 2013 году
Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО
31 Января 02:00
Мировой футбол

Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО

Сегодня завершился Этап лиги Лиги Европы