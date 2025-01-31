Футзалист нашей сборной: "Нас ждет сложная игра"

"Мы готовимся к этой игре уже 4 дня. После двух дней обучения в Баку мы провели последние два тренинга в Пуле".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок сборной Азербайджана по футзалу Фарид Атакишиев.

Опытный игрок нашей сборной, которая будет принимать Хорватию в основном этапе чемпионата Европы, поделился своими мыслями с azfutzal.az:

"Конечно, для нас было важно выехать в поездку пораньше, чтобы иметь возможность ознакомиться с местом проведения и приспособиться ко времени. Несмотря на то, что у нас было всего 4 дня на подготовку к такой игре, мы постарались использовать это время по максимуму".

Наш футзалист также отметил, что команда хочет победить:

"Мы готовы работать как команда. Конечно, мы знаем, что нас ждет сложная игра. Сборная Хорватии всегда отличалась уникальным составом. Это сильный, амбициозный соперник и фаворит группы. После этого матча нам предстоит встретиться с Грецией в Баку. Сборная Греции, которая в последние годы развивалась, начала отборочную кампанию с амбициями. Свидетельством тому является их победа над Швецией на выезде в первой игре. Конечно, встреча в Баку будет другой".

Он рассказал о предстоящей встрече:

"В данный момент мы сосредоточены на игре с Хорватией. Тренерский штаб проанализировал команду соперника. Они рассказали о слабых сторонах, которые мы могли бы использовать. В нашей команде есть как молодые, так и опытные игроки в футзал. Мы будем работать рука об руку для достижения успешного результата. Нашей команде нужно время, чтобы полностью сформироваться. Все будет хорошо".

Отметим, что матч Хорватия - Азербайджан начнется в 22:15 по бакинскому времени.

İdman.biz