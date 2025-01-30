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Футзалист нашей сборной: "Мы хотим добиться хорошего результата"

Футзал
Новости
30 Января 2025 12:14
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Футзалист нашей сборной: "Мы хотим добиться хорошего результата"

«Мы провели четыре тренироваки за два дня в Баку. Хотя у нас было мало времени, старались делать то, что говорил тренер».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок сборной Азербайджана по футзалу Тофик Микаилов.

Своими мыслями о подготовке к завтрашнему матчу против Хорватии в рамках основного этапа чемпионата Европы он поделился с azfutzal.az:

"Вчера мы провели первую подготовку на арене, где пройдет игра. Сегодняшней тренировкой мы завершим подготовку к матчу. Конечно, в этот период мы больше решали тактические задачи. Осталось реализовать их в игре".

Микаилов также рассказал о сопернике:

"Что касается нашего соперника, то сила сборной Хорватии хорошо известна. Они играют компактно в защите и нападении. Хорватские игроки выделяются и с точки зрения техники. Они также принимали участие в финальном этапе последнего чемпионата мира. Короче говоря, нам предстоит сыграть с фаворитом нашей группы.

Что касается нашей собственной команды, то она хорошая. В состав вошли все футзалисты, отличившиеся в матчах чемпионата страны. Один-два футзалиста выбыли из-за травм. Наша команда состоит из опытных и молодых игроков. Понимаем, что наш соперник силен, но тоже хотим добиться хорошего результата. Осталось только реализовать это желание в ходе игры. Главный тренер проанализирует соперника и расскажет о сильных и слабых сторонах".

Отметим, что наша сборная встретится с Хорватией завтра.

İdman.biz

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