«Как и в первой игре, мы боролись и во втором матче».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил член сборной Азербайджана по футзалу Фарид Аббасов.

Он прокомментировал обе игры, сыгранные против Чехии в рамках сборов.

Дебютировавший в матче футзалист рассказал, что они старались поддерживать друг друга как команда:

«Давайте не будем оценивать наши ошибки агрессивно. Да, обе игры мы проиграли. Основной причиной случившегося я бы указал неопытность. Представьте себе что строится новое здание, мы приехали работать на стройку и никто друг друга не знает. Мы все исправим, но на это понадобится время. Главное, что все в это верят, от массажиста до врача команды, и главный тренер. В этих двух играх дебютировали 4 футзалиста, и я был одним из них. Волнение было, но не большое. Потому что в прошлом году я в качестве капитана участвовал в отборочных играх чемпионата Европы в составе нашей сборной U-19. По крайней мере, я приобрел опыт».

Он поблагодарил своих тренеров Эльвина и Теймура, которые помогали ему развиваться в клубе:

«Виталий Борисов тоже дал мне шанс. Я пытался заслужить его доверие. Игры хорошо мне запомнились. Мы боролись, я отдал результативную передачу. Быть выбранным лучшим в матче в качестве самого молодого члена нашей команды - это залог успешного старта. Надеюсь, перед официальными матчами мы будем в лучшей форме. Конечно, нам хотелось бы еще раз принять участие в финальной стадии чемпионата Европы».

Отметим, что сборная Азербайджана на сборах в Злине в первом контрольном матче против Чехии проиграла со счетом 0:3, а во втором - 2:6. Ф.Аббасов был признан лучшим футзалистом второго контрольного матча.

İdman.biz