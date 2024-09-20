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"Не ожидал, что меня выберут лучшим игроком"

Футзал
Новости
20 Сентября 2024 11:15
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"Не ожидал, что меня выберут лучшим игроком"

«В целом наша команда играла хорошо. Все сражались не боясь ничего, чтобы хорошо выполнить поставленную задачу».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок сборной Азербайджана по футзалу Ульви Алиев.

Он прокомментировал поражение от Чехии со счетом 0:3 в городе Злин. Алиев сообщил, что команда создается заново и это также повлияло на результат:

«Национальная сборная создается заново, в нашей команде есть несколько дебютирующих футзалистов. Соперник же состоит из опытных игроков. Тем более что чемпионат страны у них начался давно, сыграно 3-4 тура. Есть футзалисты, которые играют в испанской лиге, а также в других чемпионатах. Мы только что вернулись с летних каникул. Мы не находимся на желаемом уровне как физически, так и с точки зрения игрового опыта. Нам следует играть больше в такие игры. У нас хорошая команда. Мы верим друг в друга. Будем постепенно исправлять свои ошибки. Нам придется много работать для этого».

Ульви, которого выбрали лучшим игроком игры, прокомментировал это:

«Не ожидал, что меня выберут лучшим игроком. Это был сюрприз в хорошем смысле. Конечно, моей целью было помочь своей команде, выполнить задачи главного тренера. Я был бы больше рад, если бы мы победили. Думаю, игра дала некоторую надежду на будущее. Есть у нас и футзалисты, которые по определенным причинам остались вне команды. Когда они присоединятся к нам в будущем, вы увидите другую сборную».

Отметим, что сегодня состоится очередной матч между сборными.

İdman.biz

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