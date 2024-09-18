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"Мы серьезно подготовились к игре"

Футзал
Новости
18 Сентября 2024 16:40
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"Мы серьезно подготовились к игре"

«Со сборной Чехии нам предстоит провести два товарищеских матча».

Об этом İdman.biz сказал член сборной Азербайджана по футзалу Эмин Кюрдов.

Он рассказал об игре, которую им предстоит сыграть против Чехии в рамках сборов. Кюрдов заявил, что такие матчи очень полезны для сборной:

«Это дополнительный опыт для нашей сборной. Сформирован новый состав, у нас есть молодые игроки. Приближается отборочный раунд чемпионата Европы. Атмосфера в нашей команде очень хорошая. Все готовятся в хорошей форме. Я думаю, мы победим. Наша главная цель - победить. Мы сделаем все возможное. Добьемся результатов с новыми игроками, чтобы порадовать наших болельщиков».

По его словам, они не анализировали игру соперника:

«Потому что их команда тоже новая. Когда мы смотрим на их старый состав, то видим, что у них были опытные игроки. Мы не знаем, как обстоят дела сейчас. Несмотря на то, что это товарищеский матч, мы серьезно подготовились к игре».

Отметим, что сборная Азербайджана встретится со сборной Чехии 19 и 20 сентября в Злине.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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