18 Сентября 2024
RU

"Мы будем сражаться на поле"

Футзал
Новости
18 Сентября 2024 10:50
11
"Мы будем сражаться на поле"

«Хоть это и товарищеские матчи, мы выйдем на поле в форме сборной и наша цель - победить, независимо от статуса матча».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок сборной Азербайджана по футзалу Октай Рустамли.

19 и 20 сентября сборная Азербайджана, которая проведет товарищеские матчи со сборной Чехии, продолжает подготовку в городе Злин. Член команды рассказал о подготовке к играм:

«Поскольку сейчас начало футзального сезона, не все находятся на пике формы. Есть некоторые проблемы, но постепенно они будут устранены. Настроение в клубе хорошее. Каждый из нас верит в себя и свою команду. Мы будем сражаться на поле в духе этой уверенности. Мы понимаем суть матчей, которые проведем против Чехии 19 и 20 сентября. Главной целью будет максимально безошибочное выполнение задач, поставленных главным тренером. Потому что начиная с декабря нас ждут квалификационные игры ЕВРО-2026. Наши соперники известны. У каждого есть цель, и мы намерены выйти в финал.

Рустамли также рассказал о квалификационных играх ЕВРО-2026:

«Наши соперники по квалификационному раунду - совсем не слабые команды. Фаворитом считается сборная Хорватии. Но футзал - такой вид спорта, что заранее предсказать результат невозможно. Я верю, что мы выйдем из группы».

Отметим, что в квалификационном раунде Евро-2026 наша сборная сразится с Хорватией, Швецией и Грецией.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Объявлен окончательный состав сборной Азербайджана
16 Сентября 15:22
Футзал

Объявлен окончательный состав сборной Азербайджана

Команда отправится в Чехию завтра утром
Стартовал турнир по мини-футболу - ФОТО
14 Сентября 14:28
Футзал

Стартовал турнир по мини-футболу - ФОТО

В турнире соревнуются 17 команд в 4 группах
Наша сборная начнет борьбу на Евро-2026 в Баку
12 Сентября 12:00
Футзал

Наша сборная начнет борьбу на Евро-2026 в Баку

Определился календарь группы V основного этапа ЕВРО-2026 по футзалу
Сборная начала подготовку
10 Сентября 10:34
Футзал

Сборная начала подготовку

Состав команды, которая отправится на сборы, определится по итогам тренировок в Баку
В I футзальной лиге Азербайджана примут участие 12 команд
3 Сентября 14:28
Футзал

В I футзальной лиге Азербайджана примут участие 12 команд

Игры лиги, которая стартует в октябре, будут состоять из 2 кругов
"Для меня большая честь выполнять эту задачу в сборной"
27 Августа 13:58
Футзал

"Для меня большая честь выполнять эту задачу в сборной"

"Главное - получить результат"

Самое читаемое

Азербайджан проиграл Индии и сыграл вничью с Украиной
15 Сентября 22:41
Шахматы

Азербайджан проиграл Индии и сыграл вничью с Украиной

В (Будапеште) продолжается 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада
"Нефтчи" проиграл, "Туран Товуз" сыграл вничью - ВИДЕО
15 Сентября 22:27
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" проиграл, "Туран Товуз" сыграл вничью - ВИДЕО

Сегодня завершился шестой тур Премьер-лиги Азербайджана
Шарль Леклер: "Гонка была проиграна, когда я не смог сдержать атаку Оскара"
15 Сентября 18:01
Формула 1

Шарль Леклер: "Гонка была проиграна, когда я не смог сдержать атаку Оскара"

"Иногда допускаешь ошибки, но я сделаю выводы"
Гран-при Азербайджана - ФОТОСЕССИЯ
15 Сентября 15:56
Формула 1

Гран-при Азербайджана - ФОТОСЕССИЯ

На трибунах можно увидеть болельщиков из разных стран мира