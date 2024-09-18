«Хоть это и товарищеские матчи, мы выйдем на поле в форме сборной и наша цель - победить, независимо от статуса матча».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок сборной Азербайджана по футзалу Октай Рустамли.

19 и 20 сентября сборная Азербайджана, которая проведет товарищеские матчи со сборной Чехии, продолжает подготовку в городе Злин. Член команды рассказал о подготовке к играм:

«Поскольку сейчас начало футзального сезона, не все находятся на пике формы. Есть некоторые проблемы, но постепенно они будут устранены. Настроение в клубе хорошее. Каждый из нас верит в себя и свою команду. Мы будем сражаться на поле в духе этой уверенности. Мы понимаем суть матчей, которые проведем против Чехии 19 и 20 сентября. Главной целью будет максимально безошибочное выполнение задач, поставленных главным тренером. Потому что начиная с декабря нас ждут квалификационные игры ЕВРО-2026. Наши соперники известны. У каждого есть цель, и мы намерены выйти в финал.

Рустамли также рассказал о квалификационных играх ЕВРО-2026:

«Наши соперники по квалификационному раунду - совсем не слабые команды. Фаворитом считается сборная Хорватии. Но футзал - такой вид спорта, что заранее предсказать результат невозможно. Я верю, что мы выйдем из группы».

Отметим, что в квалификационном раунде Евро-2026 наша сборная сразится с Хорватией, Швецией и Грецией.

İdman.biz