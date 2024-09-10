Сборная начала подготовку

Сборная Азербайджана по футзалу, которая с 17 по 21 сентября примет участие в сборах в Чехии, начала первый этап своей подготовки в Баку.

İdman.biz сообщает, что наши футзалисты, которые сегодня приступили к первой тренировке, будут готовиться в столице до 16 сентября.

Главный тренер Виталий Борисов пригласил на тренировку 16 футзалистов, в том числе 3 вратарей. Состав команды, которая отправится на сборы, определится по итогам тренировок в Баку.

Н Имя, фамилия Клуб 1 Эмин Курдов (в) Араз-Нахчыван 2 Владислав Резнов (в) Араз-Нахчыван 3 Кямран Гаджиев (в) Баку Файр 4 Эмиль Гасанзаде Араз-Нахчыван 5 Хазар Агализаде Араз-Нахчыван 6 Ильхам Алиев Араз-Нахчыван 7 Тофик Микаилов Баку Файр 8 Нурлан Мехдизаде Баку Файр 9 Октай Рустамли Баку Файр 10 Фарид Аббасов Баку Файр 11 Фарид Атакишиев СК Нефтчи 12 Ульви Алиев Араз-Нахчыван 13 Мирза Амиров СК Нефтчи 14 Эльдар Зейналов СК Нефтчи 15 Сеймур Мамедов СК Нефтчи 16 Мурад Гулузаде Баку Файр

Отметим, что в рамках сборов в Чехии Азербайджан проведет 2 товарищеских матча с местной сборной 19 и 20 сентября в Злине.

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