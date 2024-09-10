Сборная начала подготовку

Сборная Азербайджана по футзалу, которая с 17 по 21 сентября примет участие в сборах в Чехии, начала первый этап своей подготовки в Баку.
İdman.biz сообщает, что наши футзалисты, которые сегодня приступили к первой тренировке, будут готовиться в столице до 16 сентября.
Главный тренер Виталий Борисов пригласил на тренировку 16 футзалистов, в том числе 3 вратарей. Состав команды, которая отправится на сборы, определится по итогам тренировок в Баку.
|
Н
|
Имя, фамилия
|
Клуб
|
1
|
Эмин Курдов (в)
|
Араз-Нахчыван
|
2
|
Владислав Резнов (в)
|
Араз-Нахчыван
|
3
|
Кямран Гаджиев (в)
|
Баку Файр
|
4
|
Эмиль Гасанзаде
|
Араз-Нахчыван
|
5
|
Хазар Агализаде
|
Араз-Нахчыван
|
6
|
Ильхам Алиев
|
Араз-Нахчыван
|
7
|
Тофик Микаилов
|
Баку Файр
|
8
|
Нурлан Мехдизаде
|
Баку Файр
|
9
|
Октай Рустамли
|
Баку Файр
|
10
|
Фарид Аббасов
|
Баку Файр
|
11
|
Фарид Атакишиев
|
СК Нефтчи
|
12
|
Ульви Алиев
|
Араз-Нахчыван
|
13
|
Мирза Амиров
|
СК Нефтчи
|
14
|
Эльдар Зейналов
|
СК Нефтчи
|
15
|
Сеймур Мамедов
|
СК Нефтчи
|
16
|
Мурад Гулузаде
|
Баку Файр
Отметим, что в рамках сборов в Чехии Азербайджан проведет 2 товарищеских матча с местной сборной 19 и 20 сентября в Злине.
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