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Сборная начала подготовку

Футзал
Новости
10 Сентября 2024 10:34
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Сборная начала подготовку

Сборная Азербайджана по футзалу, которая с 17 по 21 сентября примет участие в сборах в Чехии, начала первый этап своей подготовки в Баку.

İdman.biz сообщает, что наши футзалисты, которые сегодня приступили к первой тренировке, будут готовиться в столице до 16 сентября.

Главный тренер Виталий Борисов пригласил на тренировку 16 футзалистов, в том числе 3 вратарей. Состав команды, которая отправится на сборы, определится по итогам тренировок в Баку.

Н

Имя, фамилия

Клуб

1

Эмин Курдов (в)

Араз-Нахчыван

2

Владислав Резнов (в)

Араз-Нахчыван

3

Кямран Гаджиев (в)

Баку Файр

4

Эмиль Гасанзаде

Араз-Нахчыван

5

Хазар Агализаде

Араз-Нахчыван

6

Ильхам Алиев

Араз-Нахчыван

7

Тофик Микаилов

Баку Файр

8

Нурлан Мехдизаде

Баку Файр

9

Октай Рустамли

Баку Файр

10

Фарид Аббасов

Баку Файр

11

Фарид Атакишиев

СК Нефтчи

12

Ульви Алиев

Араз-Нахчыван

13

Мирза Амиров

СК Нефтчи

14

Эльдар Зейналов

СК Нефтчи

15

Сеймур Мамедов

СК Нефтчи

16

Мурад Гулузаде

Баку Файр

Отметим, что в рамках сборов в Чехии Азербайджан проведет 2 товарищеских матча с местной сборной 19 и 20 сентября в Злине.

İdman.biz

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