«Предложение поступило от руководства Федерации мини-футбола Азербайджана».

Об этом İdman.biz заявил новый главный тренер сборной по мини-футболу U-23 Раджаб Фараджзаде.

Бывший футзалист рассказал, что с радостью принял предложение поработать в сборной:

«Для меня большая честь выполнять эту задачу в сборной. Наша команда новая. Все игроки новички. Со многими из них я не знаком. Главное - получить результат. Но это пока сложно, так как мы новая команда. Большинство игроков для меня сюрприз. Из них 3-4 играли в мини-футбол».

По словам Фараджзаде, команда была сформирована в основном по объявлению:

«Мы дали объявление, чтобы к нам обратились игроки до 23 лет, занимающиеся этим видом спорта. Выбрали из 60 человек, которые откликнулись. Есть и те, кому 20-21 год».

Он также объявил цель своей команды на чемпионате мира, где она примет участие впервые:

«У нас мало времени. Хотя я знаком с регламентом чемпионата, информации о соперниках у нас нет. 12 команд будут соревноваться в 4 группах».

Отметим, что чемпионат мира пройдет в Хорватии 7-10 октября.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz