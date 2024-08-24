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Лига чемпионов: "Араз-Нахчыван" против шведского клуба

Футзал
Новости
24 Августа 2024 12:03
15
Лига чемпионов: "Араз-Нахчыван" против шведского клуба

Продолжается предварительный этап Лиги чемпионов по футзалу.

Как сообщает İdman.biz, чемпион Азербайджана «Араз-Нахчыван» сегодня проведет свой последний матч в группе.

Команда Виталия Борисова, выигравшая первые две игры, встретится со шведским клубом «Уддевалла». Встреча с хозяевами поля определит победителя группы. Одного очка нашему представителю будет достаточно, чтобы сохранить первое место.

Отметим, что в первых двух турах «Араз-Нахчыван» разгромил «Спарту Белфаст» (Северная Ирландия) 7:1 и «Силламяэ Силла» (Эстония) 7:0.

Лига Чемпионов
Предварительный этап
III тур
24 августа
16:00. "Уддевалла" - "Араз-Нахчыван"
Судьи: Павел Токаревич (Польша), Траян Энчев (Болгария), Ясин Алагейик (Бельгия).
Уддевалла. Агнебергсхаллен

1

Араз-Нахчыван

2

2

0

0

14-1

6

2

Уддевалла

2

2

0

0

14-5

6

3

Спарта Белфаст

2

0

0

2

3-11

0

4

Силламяэ Силла

2

0

0

2

3-17

0

İdman.biz

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