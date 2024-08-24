Лига чемпионов: "Араз-Нахчыван" против шведского клуба

Продолжается предварительный этап Лиги чемпионов по футзалу.
Как сообщает İdman.biz, чемпион Азербайджана «Араз-Нахчыван» сегодня проведет свой последний матч в группе.
Команда Виталия Борисова, выигравшая первые две игры, встретится со шведским клубом «Уддевалла». Встреча с хозяевами поля определит победителя группы. Одного очка нашему представителю будет достаточно, чтобы сохранить первое место.
Отметим, что в первых двух турах «Араз-Нахчыван» разгромил «Спарту Белфаст» (Северная Ирландия) 7:1 и «Силламяэ Силла» (Эстония) 7:0.
Лига Чемпионов
Предварительный этап
III тур
24 августа
16:00. "Уддевалла" - "Араз-Нахчыван"
Судьи: Павел Токаревич (Польша), Траян Энчев (Болгария), Ясин Алагейик (Бельгия).
Уддевалла. Агнебергсхаллен
|
1
|
Араз-Нахчыван
|
2
|
2
|
0
|
0
|
14-1
|
6
|
2
|
Уддевалла
|
2
|
2
|
0
|
0
|
14-5
|
6
|
3
|
Спарта Белфаст
|
2
|
0
|
0
|
2
|
3-11
|
0
|
4
|
Силламяэ Силла
|
2
|
0
|
0
|
2
|
3-17
|
0
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