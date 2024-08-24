Лига чемпионов: "Араз-Нахчыван" против шведского клуба

Продолжается предварительный этап Лиги чемпионов по футзалу.

Как сообщает İdman.biz, чемпион Азербайджана «Араз-Нахчыван» сегодня проведет свой последний матч в группе.

Команда Виталия Борисова, выигравшая первые две игры, встретится со шведским клубом «Уддевалла». Встреча с хозяевами поля определит победителя группы. Одного очка нашему представителю будет достаточно, чтобы сохранить первое место.

Отметим, что в первых двух турах «Араз-Нахчыван» разгромил «Спарту Белфаст» (Северная Ирландия) 7:1 и «Силламяэ Силла» (Эстония) 7:0.

Лига Чемпионов

Предварительный этап

III тур

24 августа

16:00. "Уддевалла" - "Араз-Нахчыван"

Судьи: Павел Токаревич (Польша), Траян Энчев (Болгария), Ясин Алагейик (Бельгия).

Уддевалла. Агнебергсхаллен

1 Араз-Нахчыван 2 2 0 0 14-1 6 2 Уддевалла 2 2 0 0 14-5 6 3 Спарта Белфаст 2 0 0 2 3-11 0 4 Силламяэ Силла 2 0 0 2 3-17 0

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