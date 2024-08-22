«По сравнению со вчерашней игрой сегодня мы сыграли лучше».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Араз-Нахчывана» Виталий Борисов.

Он прокомментировал матч против чемпиона Эстонии "Силламяэ Силла" в предварительном раунде Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. Борисов остался доволен игрой команды:

«Скорость в нашей игре возросла. Да, мы не смогли воспользоваться голевыми эпизодами настолько, насколько хотели. У соперника тоже было 4-5 голевых эпизодов, но нам удалось сохранить наши ворота в неприкосновенности, сыграв хорошо. Остался последний шаг. Надеюсь, в матче с "Уддеваллой" мы реализуем упущенные в этих двух играх эпизоды».

Отметим, что «Араз-Нахчыван» выиграл обе игры в группе.

İdman.biz