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"Эта победа еще ничего не решает"

Футзал
Новости
21 Августа 2024 20:14
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"Эта победа еще ничего не решает"

«Несмотря на то, что у нас было много голевых эпизодов, мы не смогли реализовать их все».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Араз-Нахчыван» Виталий Борисов.

Он прокомментировал сегодняшнюю победу со счетом 7:1 над «Спартой Белфаст» (Северная Ирландия) в первом туре Лиги чемпионов УЕФА по футзалу:

«Команда смогла выполнить около 70 процентов поставленных задач. Причина наших затруднений могла быть связана с паркетом. Потому что мы предпочитаем быструю игру. На этом покрытии мяч движется с небольшой скоростью. Это был фактор, создавший трудности для обеих команд. Во второй части удалось реализовать больше эпизодов. Разница в счете могла быть больше. Разница в уровнях между командами была очевидна. Конечно, хотя это далеко не скромность, я должен сказать, что «Араз-Нахчыван» показал более сильную и зрелищную игру. Эта победа еще ничего не решает. У нас есть еще 2 важные игры. Нам нужно подумать о них сейчас».

Отметим, что завтра наш чемпион встретится с «Силламяэ Силла» (Эстония), а 24 августа - со шведским клубом «Уддевалла».

İdman.biz

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