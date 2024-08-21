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Успешный старт "Араз-Нахчывана"

Футзал
Новости
21 Августа 2024 19:44
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Успешный старт "Араз-Нахчывана"

«Араз-Нахчыван» начал борьбу в Лиге Чемпионов по футзалу.

Как сообщает İdman.biz, чемпион Азербайджана сегодня провел свой первый матч в новом сезоне еврокубка.

Наш представитель, выступающий на предварительном этапе, встретился с клубом «Спарта Белфаст» из Северной Ирландии. Команды группы H встретились в зале «Агнебергсхаллен», расположенном в Уддевалле, Швеция. Чемпион Азербайджана разгромил своего соперника. На 7 забитых нашей командой голов соперник смог ответить лишь 1 раз.

Отметим, что в другом матче группы эстонский клуб «Силламяэ Силла» встретится с местной «Уддеваллой».

Лига Чемпионов
Предварительный этап
Группа H, I тур
21 августа
18:00. «Араз-Нахчыван» – «Спарта Белфаст» - 7:1

Голы: Джованни Валерио, 2:06, 19:33, 20:32, К.Манафов, 21:01, Янич Александар, 26:54, Амадеу, 32:18, Э.Гасанзаде, 39:16 - Бест, 34: 49

Судьи: Траян Енчев (Болгария), Ясин Алагейик (Бельгия), Даниэль Стаубер (Австрия)
Таймкипер: Кастриот Герджалиу (Швеция)
Уддевалла. "Агнебергсхаллен"

İdman.biz

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