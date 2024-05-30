30 Мая 2024
RU

"Нам повезло"

Футзал
Новости
30 Мая 2024 15:18
22
"Нам повезло"

«Чем лучше мы подготовимся, набрав сильный состав, тем результат будет лучше».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Виталий Борисов.

Молодой специалист оценил жеребьевку финальной стадии ЕВРО-2026. Он сказал, что из самых рейтинговых команд в нашу группу попала Хорватия:

«Там были относительно более слабые команды, чем они. Мы не впервые встретимся с Хорватией. До этого мы несколько раз встречались с ней. Наши встречи были очень сложными. Последний раз мы играли 4 года назад и проиграли. Мы также встречались с Грецией. Нормальный соперник. Что касается Швеции, то у них футзал в последние годы развивается, усилились чемпионаты. С этой точки зрения наши матчи будут напряженными».

По словам Борисова, все будет зависеть от подготовки:

«В данный момент я бы не хотел встретиться с такими командами, как Испания, Португалия и Казахстан. В этом плане нам повезло. В целом, сегодня любая команда способна противостоять другой. Потому что интерес к футзалу возрос не только в Европе, но и во всем мире, а результаты команд являются показателем развития. Если такая команда, как Финляндия, сегодня квалифицируется на чемпионат мира, то все ясно. Еще раз подчеркиваю, какими бы сильными ни были команды, многое зависит от нашей подготовки к играм и подхода футзалистов».

Отметим, что чемпионат Европы пройдет в Латвии и Литве с 18 января по 8 февраля.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Определились соперники нашей сборной на ЕВРО-2026
14:52
Футзал

Определились соперники нашей сборной на ЕВРО-2026

Сегодня состоялась жеребьевка основного этапа ЕВРО-2026, финальная часть которого пройдет в Риге и Каунасе (Латвия и Литва)
Определена корзина сборной Азербайджана
17 Мая 11:39
Футзал

Определена корзина сборной Азербайджана

40 команд будут разделены на 10 групп
Что ждет "Араз-Нахчыван"?
10 Мая 15:57
Футзал

Что ждет "Араз-Нахчыван"?

Путь к "Финалу четырех" пройдет через предварительный, основной и элитный раунды
Чемпионат Азербайджана завершился
2 Мая 16:25
Азербайджанский футбол

Чемпионат Азербайджана завершился

Завершился сезон 2023/24 в Высшей лиге чемпионата Азербайджана по футзалу
"Мы не сдадимся легко" - ИНТЕРВЬЮ
23 Апреля 12:27
Футзал

"Мы не сдадимся легко" - ИНТЕРВЬЮ

"Смотрю игры сборной"
"После этих игр мы обрели надежду"
17 Апреля 22:42
Футзал

"После этих игр мы обрели надежду"

"Их выступление было великолепным"

Самое читаемое

2 миллиона за азербайджанского футболиста
28 Мая 08:01
Азербайджанский футбол

2 миллиона за азербайджанского футболиста

Рамиль Шейдаев не оправдал ожиданий в "Коджаэлиспоре"
Определился новый главный тренер "Челси"
28 Мая 17:44
Мировой футбол

Определился новый главный тренер "Челси"

С 44-летним специалистом подписан контракт сроком 5+1 год
Рекордсмены Лиги чемпионов - СПИСОК
27 Мая 18:41
Мировой футбол

Рекордсмены Лиги чемпионов - СПИСОК

В списке IFFHS 6 специалистов, участвовавших в финале как минимум 4 раза
Два азербайджанских боксера победили в лицензионном турнире
28 Мая 20:13
Бокс

Два азербайджанских боксера победили в лицензионном турнире

В столице Таиланда Бангкоке продолжается II Всемирный олимпийский отборочный турнир по боксу