«Чем лучше мы подготовимся, набрав сильный состав, тем результат будет лучше».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Виталий Борисов.

Молодой специалист оценил жеребьевку финальной стадии ЕВРО-2026. Он сказал, что из самых рейтинговых команд в нашу группу попала Хорватия:

«Там были относительно более слабые команды, чем они. Мы не впервые встретимся с Хорватией. До этого мы несколько раз встречались с ней. Наши встречи были очень сложными. Последний раз мы играли 4 года назад и проиграли. Мы также встречались с Грецией. Нормальный соперник. Что касается Швеции, то у них футзал в последние годы развивается, усилились чемпионаты. С этой точки зрения наши матчи будут напряженными».

По словам Борисова, все будет зависеть от подготовки:

«В данный момент я бы не хотел встретиться с такими командами, как Испания, Португалия и Казахстан. В этом плане нам повезло. В целом, сегодня любая команда способна противостоять другой. Потому что интерес к футзалу возрос не только в Европе, но и во всем мире, а результаты команд являются показателем развития. Если такая команда, как Финляндия, сегодня квалифицируется на чемпионат мира, то все ясно. Еще раз подчеркиваю, какими бы сильными ни были команды, многое зависит от нашей подготовки к играм и подхода футзалистов».

Отметим, что чемпионат Европы пройдет в Латвии и Литве с 18 января по 8 февраля.

İdman.biz