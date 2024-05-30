Определились соперники нашей сборной на ЕВРО-2026

Сегодня состоялась жеребьевка основного этапа ЕВРО-2026, финальная часть которого пройдет в Риге и Каунасе (Латвия и Литва).

İdman.biz сообщает, что ранее 40 команд были разделены на 10 групп по 4 участника в каждой. Наша сборная попала в 5-ю группу и встретится с Хорватией, Швецией и Грецией. Игры пройдут по принципу дом-выезд. Победители групп встретятся друг с другом напрямую, а занявшие вторые места в 8 группах с лучшими результатами встретятся в плей-офф. По итогам двух игр лучшая команда получит право сыграть в решающем этапе. На заключительном этапе к этим участникам присоединятся хозяева - Латвия и Литва, и 16 стран начнут борьбу за звание чемпионов Европы.

Нашу страну на жеребьевке представлял менеджер сборной А по футзалу Фаррух Гусейнзаде.

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