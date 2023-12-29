Теймур Эйвазов: "Хотим завершить сезон так, как хотим"

«Несмотря на то, что первая половина - 2 круга сезона 2023/2024 завершилась, наша команда не ушла на отдых. Несмотря на отсутствие игр, мы продолжаем тренировки».

Как сообщает İdman.biz, об этом в интервью пресс-службе Федерации футзала Азербайджана заявил Теймур Эйвазов, главный тренер команды "Баку Файр", выступающей в Высшей лиге по футзалу.

Наставник рассказал, что футзалисты тренируются в спортзале 4 раза в неделю, чтобы оставаться в форме: «В последних 9 играх мы видели моменты, в которых были слабы. Мы планируем быть более подготовленными после перерыва, поэтому с первых чисел января у нас будет сбор в Баку. Моральный дух в коллективе высокий, о чем свидетельствует увлеченное выполнение заданий, поставленных на тренировках. Одним из радостных моментов стало то, что двое наших игроков были приглашены в сборную Азербайджана и приняли участие в матчах против Румынии и Нидерландов. Мы постараемся постепенно увеличивать это число. На данный момент сыграли на 1 игру меньше, чем наши основные соперники. Хотим выиграть перенесенный матч и провести оставшиеся игры чемпионата на высоком уровне, а завершить этот сезон так, как хотим и заслуживаем. Постараемся усилить нашу команду. Рассмотрим возможные варианты и, если они будут приняты, осуществим трансферы».

Отметим, что «Баку Файр» в прошлом сезоне завоевал бронзовую медаль Высшей лиги, а также выиграл Кубок Азербайджана. Команда отстает на 7 очков от "Араз-Нахчывана", отправившегося на зимний перерыв лидером, и на 5 очков от второго "Нефтчи".

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