21 Декабря 2023
RU

Агатахир Азимов объяснил причину, по которой наша сборная осталась в группе: "В команде не осталось игроков"

Футзал
Интервью
21 Декабря 2023 12:33
Агатахир Азимов объяснил причину, по которой наша сборная осталась в группе: "В команде не осталось игроков"

"Бразильские игроки всегда играли в сборной Азербайджана по футзалу. Сейчас ситуация другая».

Об этом İdman.biz заявил тренер-селекционер сборных Азербайджана по футзалу Агатахир Азимов.

Бывший капитан команды прокомментировал невыход сборной из группы на стадии элит-раунда ЧМ-2024. По его словам, свою роль в этом сыграли изменения в правилах: "Легионер-футзалист должен прожить в стране 5 лет, чтобы сменить гражданство, как и в ряде видов спорта. По этой причине команда выступала с двумя легионерами. В настоящее время в команде играют молодые футзалисты. Но сегодня в азербайджанском футзале существует ряд сложностей. Практически все наши игроки перешли в мини-футбол. В сборной больше не осталось игроков».

По его словам, бывший главный тренер Жозе Алесио да Силва набирал в команду 7-8 бразильцев и к ним присоединялись 3-4 местных игрока: "Поэтому ему было комфортно. А вот новый главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Виталий Борисов попал в беду. В 19-20 лет футзалисты не могут играть так, как наши опытные легионеры. Футзалу нужно дать время, чтобы потренировать молодежь и вывести ее на нормальный уровень. По сути, спонсоры должны быть, чтобы футзалисты не разбегались. Мы работаем с ними, развиваем, но они уходят из-за финансов».

Отметим, что наша сборная с 4 очками заняла последнее место в группе А,. В нашей группе в финальную стадию вышел Казахстан, а в плей-офф - Нидерланды, занявшие второе место.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Виталий Борисов: "Мы могли набрать минимум 9 очков"
00:17
Футзал

Виталий Борисов: "Мы могли набрать минимум 9 очков"

"Были игры, в которых мы вели с разницей в 2 мяча, но не смогли защитить свое преимущество"
Сборная Азербайджана проиграла Нидерландам
20 Декабря 23:47
Футзал

Сборная Азербайджана проиграла Нидерландам

Сборная Азербайджана по футзалу сегодня проведет заключительный матч элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира
"Независимо от того, есть у нас шансы или нет, мы хотим победить"
19 Декабря 11:27
Футзал

"Независимо от того, есть у нас шансы или нет, мы хотим победить"

20 декабря наша сборная встретится с Нидерландами
В составе сборной два изменения
17 Декабря 17:31
Футзал

В составе сборной два изменения

Сборная Азербайджана по футзалу проведет свою последнюю игру в элитном раунде ЧМ-2024
"Мы не должны были пропускать гол, когда соперник остался в меньшинстве"
17 Декабря 11:50
Футзал

"Мы не должны были пропускать гол, когда соперник остался в меньшинстве"

"Это произошло из-за неопытности нашего футзалиста"
Виталий Борисов: "Румыны играли об обороны, а нам не хватило опыта"
15 Декабря 23:45
Футзал

Виталий Борисов: "Румыны играли об обороны, а нам не хватило опыта"

"Румыны действовали от обороны, в большинстве они играли особенно хорошо"

Самое читаемое

Похищен известный футболист
18 Декабря 20:44
Мировой футбол

Похищен известный футболист

По информации источника, похищение произошло вчера, 17 декабря, во время музыкального концерта
Отец и дочь - азербайджанцы вписали свое имя в историю футбола в Исландии - ФОТО
19 Декабря 17:26
Азербайджанский футбол

Отец и дочь - азербайджанцы вписали свое имя в историю футбола в Исландии - ФОТО

В Исландии произошло знаменательное событие в истории футбола
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: все пары команд
18 Декабря 15:18
Мировой футбол

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: все пары команд

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги Чемпионов
Азербайджанский футбол на пороге исторического события - ВИДЕО
20 Декабря 10:59
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футбол на пороге исторического события - ВИДЕО

Матч 1/8 финала национального кубка, который пройдет 21 декабря, станет очередной яркой страницей в нашей 32-летней истории независимости