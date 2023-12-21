Агатахир Азимов объяснил причину, по которой наша сборная осталась в группе: "В команде не осталось игроков"

"Бразильские игроки всегда играли в сборной Азербайджана по футзалу. Сейчас ситуация другая».

Об этом İdman.biz заявил тренер-селекционер сборных Азербайджана по футзалу Агатахир Азимов.

Бывший капитан команды прокомментировал невыход сборной из группы на стадии элит-раунда ЧМ-2024. По его словам, свою роль в этом сыграли изменения в правилах: "Легионер-футзалист должен прожить в стране 5 лет, чтобы сменить гражданство, как и в ряде видов спорта. По этой причине команда выступала с двумя легионерами. В настоящее время в команде играют молодые футзалисты. Но сегодня в азербайджанском футзале существует ряд сложностей. Практически все наши игроки перешли в мини-футбол. В сборной больше не осталось игроков».

По его словам, бывший главный тренер Жозе Алесио да Силва набирал в команду 7-8 бразильцев и к ним присоединялись 3-4 местных игрока: "Поэтому ему было комфортно. А вот новый главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Виталий Борисов попал в беду. В 19-20 лет футзалисты не могут играть так, как наши опытные легионеры. Футзалу нужно дать время, чтобы потренировать молодежь и вывести ее на нормальный уровень. По сути, спонсоры должны быть, чтобы футзалисты не разбегались. Мы работаем с ними, развиваем, но они уходят из-за финансов».

Отметим, что наша сборная с 4 очками заняла последнее место в группе А,. В нашей группе в финальную стадию вышел Казахстан, а в плей-офф - Нидерланды, занявшие второе место.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz