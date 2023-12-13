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Тофик Микаилов: "Надо смотреть вперед. Обыгрывать Румынию и…!"

Футзал
Интервью
13 Декабря 2023 12:01
Тофик Микаилов: "Надо смотреть вперед. Обыгрывать Румынию и…!"

«Надо смотреть вперед. Мы все еще можем побороться за путевку на чемпионат мира, но надо обыгрывать Румынию».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футзалист сборной Азербайджана Тофик Микаилов в преддверии домашней встречи элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира против Румынии 15 декабря.

Он отметил, что каждый матч является новой главой команды. «Я не принимал участие в предыдущих встречах квалификации. Но неудачи, которые сборная испытала в предыдущих играх, остаются в прошлом. Каждая новая встреча – еще одно испытание. Надо побеждать. В коллективе высокий командный дух, тренируемся по плану», - подчеркнул Микаилов.

Микаилов, который играет и в мини-футбол, отметил, что футзал лучше в профессиональном плане: «Было бы лучше, если бы количество команд в футзале увеличилось. Так как команд в мини-футболе больше, матчи получаются более интересными», - резюмировал он.

Отметим, что в отборочном группе лидирует Казахстан, набравший 12 очков. Далее следуют Нидерланды (6), тогда как Азербайджан и Румыния имеют по три очка.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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