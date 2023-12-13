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Сборная Нидерландов определилась с составом на матч против Азербайджана

Футзал
Новости
13 Декабря 2023 10:47
Сборная Нидерландов определилась с составом на матч против Азербайджана

Сборная Нидерландов по футзалу определилась с составом на матчи заключительных матчей элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира против Казахстана (14 декабря) и Азербайджана (20 декабря).

Как передает İdman.biz, встреча против наших футзалистов будет домашней для «Оранжевых». Главный тренер команды Мигель Морено вызвал на сбор 15 игроков.

В состав вошли Барри де Вит (Эстрада, Испания), Саид Бузамбу (Эйндховен), Дензел ван Хоутум (Эйндховен), Тевфик Сеяр (Эйндховен), Мика Спигт (Марлен), Коэн Бург (Де Хоммель), Абдессамад Аттахири (Ховокубо), Лахсен Буюзан (Ховокубо), Илиасс Бузит (Лузитанос), Мохамед Чи (Лузитанос), Сэйбер Бен Халу (Лузитанос), Иссам Дахмани (Реал Элмос), Айман М'Рабет Элоуд (Тайгерс Рурмонд), Аюб Тамух (Тайгерс Рурмонд) и Йорди Орриенс (Зволле).

В данный момент сборная Нидерландов занимает второе место в группе, набрав 6 очков, тогда как команда Азербайджана отстает на 3 балла. В Баку подопечные Виталия Борисова выиграли со счетом 6:1.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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