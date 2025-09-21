Ферстаппен: "Победить в Баку - это фантастика"

Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от победы на Гран-при Азербайджана в Баку, передает İdman.biz.

«Невероятный уик-энд для нас. Этап в Монце уже был отличным, но победить в Баку — это фантастика. Машина отлично вела себя на обоих составах шин, мы все время были в чистом воздухе, что позволило контролировать резину, так что все прошло довольно спокойно. Конечно, на этой трассе никогда не бывает просто, а сегодня было еще и очень ветрено, из-за чего машину сильно болтало. Но я очень доволен нашим выступлением.

Сможем ли мы сохранить такой темп? Трудно сказать. Две последние гонки сложились для нас отлично, но трасса в Сингапуре совсем иная и требует высокой прижимной силы», — сказал Ферстаппен после гонки.

Вторым на подиуме стал Джордж Расселл из "Мерседеса", а третьим финишировал Карлос Сайнс, представляющий "Уильямс".

