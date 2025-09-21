Победитель гонки Формулы-2 в Баку: "Заезд на Гран-при Азербайджана был идеальным"

Пилот команды «ДАМС» Джек Кроуфорд назвал основную гонку Формулы-2 в Баку идеальной для себя и своей команды.

Как сообщает İdman.biz, американец, ставший победителем заезда, отметил высокий темп на протяжении всего уик-энда: «Хэфтэсон был отличным для меня и команды. Здесь скорость была очень высокой. В конце главной задачей было удержать преимущество на прямых».

Кроуфорд также добавил, что сильный ветер осложнял управление машиной: «Я поймал ритм, но порывистый ветер создавал трудности».

Напомним, основная гонка Формулы-1 в Баку стартует сегодня в 15:00.

İdman.biz