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"Формула-1" изменит формат спринтерских гонок

Формула 1
Новости
27 Ноября 2023 14:11
"Формула-1" изменит формат спринтерских гонок

Со следующего сезона в «Формуле-1» изменится формат уик-эндов со спринтом.

Как сообщает İdman.biz, Комиссия под председательством директора FIA по гонкам на одноместных машинах Николаса Томбасиса и президента «Формулы-1» Стефано Доменикали, на заседании в Абу-Даби поддержала обновление регламента быстрых гонок в 2024 году.
Это будет сделано для того, чтобы график уик-энда стал более рациональным. Заезды, связанные со спринтом, будут отделены от заездов, имеющих непосредственное отношение к воскресному Гран-При.

Окончательный список этапов со спринтами в 2024 году будет опубликован в ближайшие недели.

Напомним, что в завершившемся сезона первая гонка по спринту прошла в рамках Гран-При Азербайджана.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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