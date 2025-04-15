Имола или Монца могут покинуть "Формулу-1"

В ближайшем будущем в календаре «Формулы-1» может остаться только один этап в Италии.

Как передает İdman.biz, при том будущее не гарантировано ни Имоле, ни Монце.

Это признал Генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.

«Италия всегда представляла и будет представлять в будущем важную часть «Формулы-1». Будет всё труднее и труднее иметь два Гран-При в одной стране, потому что интерес к чемпионату растёт. И это ситуация, с которой нам придётся столкнуться в ближайшие месяцы. Трудно понять, как эта ситуация с Имолой и Монцей вместе в календаре может продолжаться долго.

В ближайшие месяцы мы столкнёмся с этим выбором, с человеческой точки зрения, это будет нелегко, но мне предстоит сыграть международную роль, которая ставит меня перед таким количеством запросов по всему миру из развивающихся стран, которые могут позволить «Формуле-1» расти.

Это оценка, которую мне скоро придётся сделать как окончательный выбор», - заявил он Radio Rai Gr Parlamento.

İdman.biz