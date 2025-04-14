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Любопытная статистика Гран-При Бахрейна

Формула 1
Новости
14 Апреля 2025 17:56
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Любопытная статистика Гран-При Бахрейна

Представляем несколько любопытных статистических выкладок по итогам Гран-При Бахрейна.

Как сообщает İdman.biz, выиграв гонку «Формулы-1» в Сахире, Оскар Пиастри одержал вторую победу в сезоне и четвёртую в карьере.
Это первая победа «Макларен» в Бахрейне за всю историю выступлений.

В своём 50-м Гран-При Пиастри стал 49-м гонщиком, завоевавшим хет-трик (поул + победа +лучший круг). Он заработал очки 40-й раз за карьеру и 30-й Гран-При подряд.

Второе место Джорджа Расселла - его лучший результат в Бахрейне и в этом сезоне. Гонщик «Мерседес» заработал очки в 14-й гонке подряд - это самая длинная результативная серия в его карьере.

Ландо Норрис финишировал третьим, в 30-й раз за карьеру поднявшись на подиум и в 10-й на его третью ступеньку.

19-й раз в истории все три места на подиуме заняли машины с моторами «Мерседес». В прошлый раз это произошло в конце марта в Китае.
Шарль Леклер финишировал четвёртым и впервые после Гран-При США прошлого года лидировал в гонке. Он финишировал четвертым во втором Гран-При подряд. Это была 40-я гонка, в которой лидировали монегаски.

Пятое место Льюиса Хэмилтона – его лучший результат после перехода в «Феррари» в основных гонках, не учитывая победный спринт в Китае.

Шестое место Макса Ферстаппена - его худший результат в сезоне.

Финишировав седьмым, Пьер Гасли принёс «Альпин» первые очки в сезоне.

İdman.biz

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