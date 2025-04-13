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Победитель Гран-при Азербайджана выиграл в Бахрейне

Формула 1
Новости
13 Апреля 2025 23:42
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Победитель Гран-при Азербайджана выиграл в Бахрейне

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри одержал уверенную победу на четвертом этапе чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.

Как передает İdman.biz, соревнования прошли на автодроме «Сахир», где Пиастри доминировал как в квалификации, так и в гонке, подтвердив высокий темп команды в начале сезона.

Второе место занял Джордж Расселл из «Мерседеса», а третьим финишировал напарник победителя — Ландо Норрис, что позволило «Макларену» закрепить лидерство в Кубке конструкторов.

Напомним, что в прошлом году Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана.

Общий зачет пилотов (после 4 этапов):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 77 очков
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 74 очка
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 69 очков

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 151 очко
2. «Мерседес» — 93 очка
3. «Ред Булл» — 71 очко

İdman.biz

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