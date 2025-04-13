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Гонщик "Формула 1" может пригласить Гарри Кейна на Гран-при Азербайджана

Формула 1
Новости
13 Апреля 2025 09:05
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Гонщик "Формула 1" может пригласить Гарри Кейна на Гран-при Азербайджана

Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Джордж Рассел намекнул на возможное приглашение Гарри Кейна на одну из гонок Формулы-1, заявив о тесной дружбе с нападающим «Баварии». Не исключено, что речь может идти и о «Гран-при Азербайджана» в Баку — событии, которое традиционно привлекает внимание мировых звёзд спорта.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на The Sun, Рассел рассказал, что давно поддерживает хорошие отношения с Кейном и даже сотрудничал с одним из его благотворительных проектов. Он признался, что внимательно следит за выступлениями «Баварии» и «отчаянно хочет», чтобы Кейн наконец снял «проклятие» и выиграл Бундеслигу.

Также Рассел отметил свою дружбу с полузащитником «Реала» Джудом Беллингхэмом, с которым его связывают общие проекты и любовь к футболу. Джуд в ответ подарил Расселу футболку мадридского клуба с номером 63 — гоночным номером пилота.

İdman.biz

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