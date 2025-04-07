7 Апреля 2025
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Занимательная статистика Гран-При Японии

Формула 1
Новости
7 Апреля 2025 19:40
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Занимательная статистика Гран-При Японии

Представляем несколько любопытных статистических выкладок по итогам Гран-При Японии Формулы-1.

Как передает İdman.biz, победу в Сузуке отпраздновал Марк Ферстаппен.

Выиграв Гран-При Японии, представитель Нидерландов одержал 64-ю победу в карьере и четвёртую подряд в Сузуке. С 2019 года он не знает себе равных на этой трассе, выиграв все квалификации и гонки), отмечает f1news.

«Ред Булл» стала первой командой, восемь раз победившей в Сузуке, опередив «Макларен» и «Феррари» (по семь побед).

Ландо Норрис финишировал вторым и сохранил лидерство в личном зачёте с преимуществом в одно очко от Ферстаппена. В этом сезоне Норрис не финишировал ниже второго места в Гран-При.

Финишировав третьим, Оскар Пиастри увеличил число подиумов «Макларен» в Сузуке до 26 – больше не добивалась ни одна другая команда (на второй строчке Ferrari с 22 подиумами). Пиастри заработал очки 29-й гоночный уик-энд подряд – это самая длинная текущая результативная серия. У его напарника Норриса 28 результативных гонок подряд.

Пиастри стал седьмым в истории, кто поднялся на подиум в свой день рождения (после Криса Эймона, Жозе Карлуса Пасе, Джеймса Ханта, Карлоса Ройтемана, Жана Алези и Рубенса Баррикелло).

После 150-го старта в своей карьере, Шарль Леклер на «Феррари» третий год подряд финишировал четвертым в Сузуке. Это лучший результат «Скудерии» в текущем сезоне.

Пятое место Джорджа Расселла – его лучший за карьеру результат в Сузуке.

Его напарник Кими Антонелли финишировал шестым, став самым молодым гонщиком, когда-либо лидировавшим в Гран-При (18 лет 7 месяцев и 12 дней). Он на три дня опередил Макса Ферстаппена, лидировавшего в Испании’16 в возрасте (18 лет 7 месяцев и 15 дней).

Антонелли стал самым молодым гонщиком, проехавшим лучший круг гонки в возрасте 18 лет 7 месяцев и 12 дней.

Седьмое место Льюиса Хэмилтона – его лучший результат в Гран-При с момента перехода в Ferrari. При этом, он стал единственным гонщиком из первой десятки, кому удалось подняться на одну позицию во время Гран-При.

Финишировав восьмым, Айзек Хаджар заработал свои первые очки в «Формуле-1».

Фернандо Алонсо впервые в этом году добрался до финиша, но так и не заработал очков, закончив гонку 11-м.

Пятый раз с начала прошлого сезона в третий раз в истории Сузуки (так было в 2015 и 2016-м), все стартовавшие в гонке были классифицированы.

İdman.biz

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