Определился победитель квалификации Гран-при Японии

Состоялась квалификация третьего этапа Формула-1 сезона 2025 года - Гран-при Японии.

İdman.biz сообщает, что поул на автодроме «Судзука» завоевал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Четырехкратный чемпион мира на последнем круге оказался на 12 тысячных секунды быстрее Ландо Норриса из «Макларен».

Замкнул тройку лучших в квалификации еще один гонщик «Макларен» — Оскар Пиастри.

Гонка Гран-при Японии состоится в воскресенье, 6 апреля. Начало — 09:00 по бакинскому времени.

Формула-1. Гран-при Японии

Результаты квалификации

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:26.983

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.012

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.044

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.316

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.335

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.572

7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.586

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.627

9. Александер Албон («Уильямс») +0.632

10. Оливер Берман («Хаас») +0.884

После второго сегмента выбыли:

11. Пьер Гасли («Альпин») — 1:27.822

12. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:27.836

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:27.897

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:27.906

15. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:28.000

После первого сегмента выбыли:

16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:28.570

17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:28.622

18. Эстебан Окон («Хаас») — 1:28.696

19. Джек Дуэн («Альпин») — 1:28.877

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:29.271

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