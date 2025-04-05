Определился победитель квалификации Гран-при Японии

Состоялась квалификация третьего этапа Формула-1 сезона 2025 года - Гран-при Японии.
İdman.biz сообщает, что поул на автодроме «Судзука» завоевал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Четырехкратный чемпион мира на последнем круге оказался на 12 тысячных секунды быстрее Ландо Норриса из «Макларен».
Замкнул тройку лучших в квалификации еще один гонщик «Макларен» — Оскар Пиастри.
Гонка Гран-при Японии состоится в воскресенье, 6 апреля. Начало — 09:00 по бакинскому времени.
Формула-1. Гран-при Японии
Результаты квалификации
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:26.983
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.012
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.044
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.316
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.335
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.572
7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.586
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.627
9. Александер Албон («Уильямс») +0.632
10. Оливер Берман («Хаас») +0.884
После второго сегмента выбыли:
11. Пьер Гасли («Альпин») — 1:27.822
12. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:27.836
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:27.897
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:27.906
15. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:28.000
После первого сегмента выбыли:
16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:28.570
17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:28.622
18. Эстебан Окон («Хаас») — 1:28.696
19. Джек Дуэн («Альпин») — 1:28.877
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:29.271
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