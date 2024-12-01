Определился победитель Гран-при Катара

Гран-при Катара прошел в рамках чемпионата мира «Формулы-1».
Как сообщает İdman.biz, Макс Ферстаппен стал первым в гонке, проходившей на автодроме Лусиал.
Нидерландский гонщик, оформивший в прошлой гонке свое четвертое чемпионство, победил и в этой, быстрее всех преодолев 57 кругов. Ферстаппен обогнал пилотов Red Bull Шарля Леклера (Ferrari) и Оскара Пиастри (McLaren).
Формула 1. Гран-при Катара:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 57 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +6 031
3. Оскар Пиастри («Макларен») +6819
4. Джордж Рассел («Мерседес») +9.104
5. Пьер Гасли («Альпин») +16 782
6. Карлос Сайнс («Феррари») +17 476
7. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +19 867.
8. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +25.360
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +32 177
10. Ландо Норрис («Макларен») +35 762
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