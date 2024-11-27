"Феррари" против "Макларен". Кто выиграет Кубок конструкторов?

Если в личном зачёте «Формулы-1» чемпион уже известен - четвёртый год подряд сильнейшим стал Макс Ферстаппен, то в борьбе за командный титул ничего ещё не решено.

Как передает İdman.biz, борьбу за первенство ведут два легендарнейших коллектива - «Макларен» и «Феррари», которых за два этапа до конца сезона разделяют всего-навсего 24 очка, при том что в доступе остаётся ещё 77 баллов.

Первое чемпионство в «Формуле-1» с 2008 года

Редко случается, чтобы за чемпионскую корону сражались два соперника, которые находятся на совершенно одинаковой беспобедной серии, к тому ещё и очень-очень долгой. Autosport.com сообщает, что «Макларен» после титула в чемпионате пилотов с Льюисом Хэмилтоном в 2008 году больше ни разу не побеждала по итогам сезона, а «Феррари» в том же году взял Кубок конструкторов и следующие 16 лет тоже оставалась с пустыми руками.

Так что сражение действительно важное и принципиальное. Кроме того, и у «оранжевых», и у «красных» огромные фан-базы. Болельщикам на двух оставшихся этапах сезона, в Катаре и Абу-Даби, скучно не будет.

Преимущество «Макларен»

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом «Макларен» и дают 83% вероятности на то, что британская команда возьмёт Кубок конструкторов. Логично, учитывая «подушку» в 24 очка и тот факт, что машина команды из Уокинга на дистанции всего сезона была стабильнее и быстрее «Феррари». А ещё на ближневосточных этапах практически исключена вероятность дождя, который не очень любят ни пилоты «Макларен», ни их машина.

Аргументы в пользу «Феррари»

Вероятность победы «Феррари» оценена в 25%. Не очень много, но и есть обнадёживающие признаки. Шарль Леклер и Карлос Сайнс в целом опытнее Ландо Норриса и Оскара Пиастри и допускают меньше ошибок, реже проваливают старты, и.т.д.

Да, машина не любит медленные и затяжные повороты, которых на трассе в Лосаиле и Яс-Марине будет предостаточно. Но и не до конца непонятно, чего ждать от основных конкурентов. «Макларен» заметно сдал в темпе и в четырёх гонках после осеннего перерыва заняла всего одну подиумную позицию.

Если смотреть на статистику по сезону, то здесь полный паритет: по 5 побед и 19 финишей в призовой тройке. Это ещё один аргумент в пользу Скудерии, которая, на первый взгляд, выглядит слабее «Макларен».

А что «Ред Булл»?

Всё идёт к тому, что Макс Ферстаппен станет первым гонщиком после Нельсона Пике в 1983 году, выигравшим титул в составе третьей команды чемпионата. «Ред Булл» отстаёт на 53 очка от McLaren и если в Катаре не отыграет семь баллов, то досрочно лишится даже математических шансов. Вероятнее всего, так и будет.

Одна победа за последние пять месяцев, да и то в дождевых условиях на Гран-При Бразилии - это лучшее иллюстрация сложной ситуации. Ферстаппен, несмотря на всю свою силу, в такой ситуации не вытянет команду на первое место в Кубке конструкторов. А от Серхио Переса ждать помощи не стоит. К концу сезона мексиканец совсем потерял скорость и в трёх из четырёх последних Гран-При набрал не больше одного балла!

Так что следим за классической дуэлью «Макларен» и «Феррари», которая впервые состоялась ещё в 70-х.

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