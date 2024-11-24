Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом Формулы-1

27-летний нидерландский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Ред Булл», Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом «Королевских гонок», досрочно завоевав титул по результатам Гран-при Лас-Вегаса.

Как сообщает İdman.biz, 24 ноября в США на городской трассе завершилась гонка Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе, дубль в которой завоевали пилоты немецкой команды «Мерседес» - Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон. Расселл одержал победу, а Хэмилтон финишировал вторым. Третье место у испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса.

Лидер чемпионата Макс Ферстаппен («Ред Булл») финишировал пятым, а его соперник по борьбе за титул из «Макларена» Ландо Норрис закончил на шестой позиции. Это позволило Максу завоевать свой четвёртый титул подряд в «Королевских гонках».

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Гонка:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 50 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7.313.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +11.906.

4. Шарль Леклер («Феррари») +14.283.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16.582.

6. Ландо Норрис («Макларен») +43.385.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +51.365.

8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +59.808.

9. Юки Цунода («РБ») +1:02.808.

10. Серхио Перес («Ред Булл») +1:03.114.

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:09.195.

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:09.803.

13. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1:14.085.

14. Франко Колапинто («Уильямс») +1:15.172.

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:24.102.

16. Лиам Лоусон («РБ») +1:31.005.

17. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.

19. Александер Албон («Уильямс») — сход;

20. Пьер Гасли («Альпин») — сход.

Для сегодняшнего досрочного триумфа нидерландскому пилоту, опережающему своего основного соперника - гонщика «Макларена» Ландо Норриса на 62 очка перед стартом гонки, необходимо было финишировать впереди британца. По итогам Гран-при Ферстаппен занял пятое место, а Норрис финишировал позади на шестой позиции.

До финала сезона 2024 года осталось два этапа, которые пройдут в следующие два уикенда. Предпоследним Гран-при станет этап в Катаре, а завершится этот год финальным заездом на Гран-при Абу-Даби.

İdman.biz