Рассел выиграл поул на Гран-При Лас-Вегаса

Гонщик «Мерседеса» Джордж Рассел на Гран-При Лас-Вегаса завоевал третий поул в сезоне и четвёртый в карьере.

Как сообщает İdman.biz, Рассел задавал темп в обеих попытках в финальном сегменте и установил новый рекорд круга городской трассы в Вегасе - 1.32,312. В концовке он отодвинул на вторую строчку быстрейшего пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, которого опередил на 0,098 секунды.

Третье время неожиданно показал пилот «Альпин» Пьер Гасли. Француз проиграл всего 0,3 секунды времени поула и опередил в том числе претендентов на титул Макса Ферстаппена и Ландо Норриса, которые показали пятое и шестое время. Со второго ряда завтра с Гасли будет стартовать Шарль Леклер.

Задавший темп в четверг Хэмилтон ошибся на обоих своих быстрых кругах и итоге занял последнее, десятое место в квалификации. Автором ещё одного провала стал Серхио Перес: напарник Макса Ферстаппена стал только 16-м.

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