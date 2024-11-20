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На Гран-При Лас-Вегаса за миллион

Формула 1
Новости
20 Ноября 2024 22:48
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На Гран-При Лас-Вегаса за миллион

Стоимость билетов на Гран-При Лас-Вегаса, начинающегося 23 ноября, доходит до миллиона долларов.

Как передает İdman.biz, такова цена VIP-пакета на предстоящий этап.

Такое совместное предложение продают люксовый отель Fontainebleau Las Vegas и компания Aston Martin. За эти деньги для покупателя VIP-пакета и его пятерых гостей будет организован перелёт в Лас-Вегас на частном самолёте. Из аэропорта их довезут на Aston Martin до курорта Fleur de Lis Chateau, в котором они будут жить все дни гоночного уик-энда. В ресторане курорта включены ужины на сумму $20 тысяч. Кроме того, в стоимость пакета включен VIP-столик в ночном клубе LIV в Лас-Вегасе и депозит на еду и напитки на ту же сумму $20 тысяч.

Разумеется, в пакет входят шесть билетов на все сессии гоночного уик-энда на трибуну Fontainebleau Race Club, с которой открывается вид на стартовую прямую.

Наконец, в стоимость VIP-пакета включён новый автомобиль ограниченной серии Aston Martin Vanquish 2025 года выпуска, цена на который начинается от $434 тысяч.

İdman.biz

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