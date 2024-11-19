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Фильм о "Формуле-1" подорожал из-за Хэмилтона

Формула 1
Новости
19 Ноября 2024 19:47
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Фильм о "Формуле-1" подорожал из-за Хэмилтона

Мировая премьера фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли состоится 25 июня 2025 года.

Как передает İdman.biz, съёмки затянулись из-за забастовок в Голливуде, а стоимость ленты выросла в том числе и по той причине, что консультант проекта семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон вынудил переснимать часть уже готового материала.

Сопродюсер фильма Джерри Брукхаймер признался, что у него не хватит слов, чтобы поблагодарить всех людей из «Формулы-1», которые сделали этот проект возможным. «Очень многое фильму дал именно Льюис, раскрыв множество подробностей как о спорте, так и о работе пилота, которые никогда не узнать, если не находится внутри гонок.

Да, иногда нам очень не нравилось слышать то, что говорил нам Хэмилтон, потому что его критика зачастую заставляла переснимать готовые сцены, а это стоило нам немалых денег. Но мы все хотели, чтобы получился великолепный фильм, поэтому мы шли на эти шаги. Льюис Хэмилтон определённо внёс свой вклад в это», - подчеркнул Брукхаймер.

İdman.biz

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