Чингиз Мехтиев: "Сын Азада Рагимова должен ответить перед судьей"

Продолжается судебный процесс над бывшим начальником отдела эксплуатационной компании Baku City Circuit (BCC) Чингизом Мехтиевым, обвиняемым в растрате денег, выделенных на "Формулу-1".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Qafqazinfo.az, на сегодняшнем заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям Мехтиев потребовал допросить некоторых фигурантов дела.

Первый из них - Ариф Рагимов, сын покойного министра молодежи и спорта Азада Рагимова. На момент совершения преступления Ариф Рагимов работал исполнительным директором BCC. Но в ходе расследования этого дела в возбуждении уголовного дела против него было отказано.

Подсудимый считает, что Ариф Рагимов знает обо всех его делах. Он знает, принадлежат ли ему компании, расположенные за границей, или нет. Его адвокат подал ходатайство, указав причины, связанные с этим вопросом.

«Руководителем компании был Ариф Рагимов. «Формула-1» - это не просто гонки. На организацию соревнования выделяется 150 миллионов денег. В таком случае он как руководитель должен был контролировать расходование каждой копейки государства. Пусть он придет и ответит перед судьей", - сказал адвокат Чингиза Мехтиева Араз Гусейнли.

Прокурор Орхан Самедов не возражал против удовлетворения ходатайства: «Думаю, что если бы в деятельности данного лица имелись какие-либо противоправные действия, то они были бы оценены в ходе следствия. Но для прояснения ситуации мы не против допроса Арифа Рагимова в качестве дополнительного свидетеля».

Судьи под председательством Лейлы Аскеровой-Мамедовой оставили ходатайство на рассмотрении. Решение по этому поводу будет принято на ближайших заседаниях.

Свидетелями по этому делу признаны Заур Меликасланов, поставщик BCC, Урфан Тагизаде, бывший заместителем Чингиза Мехтиева и ныне проживающий в Америке, но в суд они не являются. Принято решение об их принудительном приводе в зал суда. Исполнение решения было поручено полиции.

Позже сторона защиты обратилась в суд с просьбой рассмотреть поданное ими ранее ходатайство. В ходатайстве указано, что в 2015-2020 годах Счетная палата провела аудиторскую проверку BCC. Однако этот отчет обвиняемому лицу не предоставляется.

Адвокат попросил суд помочь им представить отчет. Судья сообщила, что этот вопрос будет рассмотрен на следующем заседании.

В продолжение процесса началась проверка документов, обвиняемые были допрошены по различным эпизодам.

Прокурор спросил Мехтиева, почему он сменил имя после переезда в Америку. Мехтиев заявил, что сменил имя в 2006 году по личным причинам и что это не имеет никакого отношения к делу.

Следующее заседание запланировано на 16 декабря.

Отметим, что Чингиза Мехтиева обвиняют в хищении почти 400 тысяч манатов государственных средств, выделенных на организацию «Формулы-1».

Обвиняемый не находится под стражей. На период следствия была избрана мера пресечения в виде передачи его в правоохранительные органы.

İdman.biz