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В "Формуле-1" продолжают обсуждать победу Пиастри в Баку

Формула 1
Новости
20 Сентября 2024 17:20
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В "Формуле-1" продолжают обсуждать победу Пиастри в Баку

Главный конструктор «Макларен» Роб Маршалл ответил на опасения соперников по поводу задних крыльев, ставших одной из главных тем для обсуждения после победы Оскара Пиастри на Гран-При Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, Маршалл повторил, что Международная федерация автоспорта (FIA) одобрила заднее крыло, и это единственное, что имеет значение для McLaren.

«Это очень лестно, но очевидно, что чем ближе вы к передовой, тем большему вниманию подвергаетесь. Все команды изучают не только свои машины, но и чужие. Мы работаем с FIA, чтобы понять серые зоны любого элемента машины, и движемся вперёд в соответствии с мнением федерации.

У всех есть своё мнение. Мы работаем с FIA, чтобы наша машина соответствовала правилам. Пока FIA довольна, это единственное мнение, о котором нам нужно беспокоиться. С FIA ведется постоянный диалог. Неделя за неделей, день за днем по различным аспектам. И да, мы общались, но я не буду фокусироваться на предмете диалога», - цитирует Маршалла GP Blog.

İdman.biz

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