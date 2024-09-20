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Фернандо Алонсо: "То, что в Баку я ехал восьмым, сродни чуду"

Формула 1
Новости
20 Сентября 2024 14:32
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Фернандо Алонсо: "То, что в Баку я ехал восьмым, сродни чуду"

«То, что в Баку я ехал восьмым, сродни чуду».

Как передает İdman.biz, так высказался о своем выступлении на Гран-При Азербайджана двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо.

Как сообщает İdman.biz, на прошедшем этапе пилоту «Астон Мартин» удалось финишировать на весьма достойном шестом месте. Но в том числе потому, что впереди него произошло столкновение машин Серхио Переса и Карлоса Сайнса, и это автоматически позволило подняться на две позиции выше.

Испанец это понимает, поэтому перед этапом в Сингапуре подчеркнул, что скорость машины «Астон Мартин» не стоит переоценивать.

«По нашим расчётам, мы только седьмые по скорости, и наши естественные позиции - 13-я, 14-я или 15-я. Нас это не устраивает, поэтому мы должны постараться повысить темп машины - команда хочет проверить ряд идей. Если в этот уик-энд мы сможем заработать очки, это тоже будет чудо», - считает Алонсо.

İdman.biz

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