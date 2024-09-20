Ленс Стролл: "В Баку была одна из тех гонок, где приходилось надеяться"

«В Баку была одна из тех гонок, когда приходилось просто надеяться, что что-нибудь произойдёт».

Как передает İdman.biz, об этом заявил пилот «Астон Мартин» Ленс Стролл.

На Гран-При Азербайджана он занял 19-е место и вспомнил перипетии этапа.

«В Баку после инцидента на 1-м круге я уже не мог рассчитывать на хороший результат. Я надеялся по ходу гонки, что, например, появится автомобиль безопасности, и это позволит вернуться в борьбу. К сожалению, этого не случалось, поэтому концовка уик-энда была неудачной». – заявил Стролл.

Гонщик добавил, что ему нравятся городские трассы:

«Ведь это всегда интересное испытание, когда надо ехать вплотную к отбойникам, а в кокпите приходится трудиться по-настоящему».

İdman.biz