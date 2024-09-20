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Серхио Перес: "В Баку мы с Сайнсом нанесли большой урон нашим командам"

Формула 1
Новости
20 Сентября 2024 10:12
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Серхио Перес: "В Баку мы с Сайнсом нанесли большой урон нашим командам"

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал об инциденте на Гран-При Азербайджана, где за два круга до финиша столкнулся с Карлосом Сайнсом.

Как передает İdman.biz, мексиканец считает, что эта авария лишила обоих подиума в Баку.

«Как только мы сняли шлемы, то поняли, что финиш такой гонки был действительно разочаровывающим для нас обоих. Мы были в медицинском центре, врачи осматривали нас, мы оба были в порядке. Мы хотели уйти оттуда как можно скорее, потому что оба были очень, очень расстроены результатом. Это позади, и я действительно надеюсь, что мы оба сможем провести действительно сильную концовку сезона. Я думаю, что это были просто неправильные шаги в неподходящее время, и в конце концов, на данный момент просто неважно, кто виноват», - рассказал Перес изданию Motorsport.

Он добавил:

«Мы оба остались без очков, нанеся большой урон нашим командам, и об этом мы и говорили. Мы прикидывали сумму нанесённого ущерба, особенно Шарлю, который так боролся, что в итоге мы должны были быть на подиуме, но нас там не оказалось. Но сейчас это не имеет значения, давайте перевернём страницу».

İdman.biz

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