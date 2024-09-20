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Карлос Сайнс: "У нас с Серхио нет никаких обид на друг на друга после инцидента в Баку"

Формула 1
Новости
20 Сентября 2024 09:26
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Карлос Сайнс: "У нас с Серхио нет никаких обид на друг на друга после инцидента в Баку"

Гран-При Азербайджана запомнился не только победой пилота «Макларена» Оскаром Пиастри, но и столкновением Карлоса Сайнса и Серхио Переса за два круга до финиша.

Как передает İdman.biz, пилот «Феррари» рассказал о том, как вместе со своим товарищем по несчастью провел время в медицинском центре после инцидента и отметил, что между ним и гонщиком «Ред Булл» нет никаких обид.

«Мы неловко сидели рядом друг с другом на протяжении 20 минут в медицинским центре. На нас обоих были надеты пульсометры, которые контролировали основные жизненные показатели.

Мы переглянулись и вместе сказали: «Приятель, как это вообще произошло?» И оба ответили: «Я не знаю». Я добавил: «Я не имею ничего против тебя, Серхио, я не пытался закрыть перед тобой траекторию. Я ничего не делал», - вспоминает Сайнс.

Он добавил: «Мы разговаривали и пытались проанализировать, что произошло. И внезапно спустя эти 20 минут, мы согласились, что иногда спорт бывает очень несправедливым. Мы сидели там и оба думали, что оба умудрились не финишировать на подиуме. Мы должны были подняться на подиум.

Шины Hard на машине Шарля Леклера уже перестали держать трассу. Скорее всего, мы с Серхио оба обогнали бы его. И мы сидели в медицинским центре и думали: «Как мы смогли упустить подиум?»

В конце концов, мы даже пошутили об этом, так что никаких обид между нами с Серхио», - заключил пилот «Феррари».

İdman.biz

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