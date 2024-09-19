«После хорошего результата в Баку важно перестроиться».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил пилот «Уильямса» Франко Колапинто.

На Гран-При Азербайджана он занял восьмое место, показав высокий уровень пилотирования на своей второй гонке в «Формуле-1».

«По ходу тренировок в процессе подготовки к квалификации в Сингапуре я буду постепенно наращивать темп. И вместе с командой мы приложим все усилия, чтобы после Баку продолжить серию удачных выступлений», - отметил аргентинец.

В данный момент Колапинто идет на 19-м месте в общем зачете, при том что провел только две гонки.

İdman.biz