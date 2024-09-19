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"После хорошего результата в Баку важно перестроиться"

Формула 1
Новости
19 Сентября 2024 21:42
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"После хорошего результата в Баку важно перестроиться"

«После хорошего результата в Баку важно перестроиться».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил пилот «Уильямса» Франко Колапинто.

На Гран-При Азербайджана он занял восьмое место, показав высокий уровень пилотирования на своей второй гонке в «Формуле-1».

«По ходу тренировок в процессе подготовки к квалификации в Сингапуре я буду постепенно наращивать темп. И вместе с командой мы приложим все усилия, чтобы после Баку продолжить серию удачных выступлений», - отметил аргентинец.

В данный момент Колапинто идет на 19-м месте в общем зачете, при том что провел только две гонки.

İdman.biz

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