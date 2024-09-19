Александр Элбон: "Наша задача - развить успех, которого мы добились в Баку"

«После уик-энда в Баку, где мы оба заработали очки, команда в отличном настроении готовится к этапу в Сингапуре».

Об этом заявил пилот «Уильямс» Александр Элбон.

Как передает İdman.biz, он рассчитывает, что команде удастся развить успех, которого гонщики добились на Гран-При Азербайджана. В Баку Алекс Элбон и Франко Колапинто заработали больше очков, чем за первые 16 этапов сезона.

«У гонки в Сингапуре есть некоторое сходство с Баку, но покрытие здесь более неровное, и в Сингапуре очень жарко, поэтому нас ждёт одна из самых тяжёлых гонок сезона. Наша задача в этот уик-энд - развить успех, которого мы добились в Баку, и получше разобраться с особенностями поведения машины, получившей дополнительные усовершенствования», - подчеркнул Элбон.

İdman.biz